"Что касается Мангаша, футболистов не удивляет уход партнёров по команде. В футболе всегда происходят переходы. Так получилось, что он быстро уходит из "Спартака". Перешёл и перешёл", - приводит слова Хлусевича "Чемпионат".
Рикарду Мангаш перешел в московский "Спартак" из португальского клуба "Витория Гимараэш" осенью 2024 года за 2 миллиона евро и заключил контракт до июня 2026 года. Футболист провел в составе красно-белых во всех турнирах 19 матчей и отметился 3 забитыми мячами.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время защитник перейдет в лиссабонский "Спортинг". Рыночная стоимость 27-летнего португальца, согласно версии Transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро.
Защитник "Спартака" Хлусевич высказался о возможном уходе Мангаша из клуба
Защитник московского "Спартака" Даниил Хлусевич высказался о возможном уходе из клуба Рикарду Мангаша.
Фото: ФК "Спартак"