По данным портала Transfermarkt, красно-белые приобрели бразильского полузащитника у турецкого "Бешикташа" за 27 миллионов евро, что стало рекордной сделкой в истории "Спартака". До этого первое место по сумме трансферов занимал тринидадский нападающий Ливай Гарсия. Его покупка, по данным источника, обошлась московскому клубу в 18,7 миллионов евро.
Пресс-служба красно-белых объявила о трансфере Жедсона в четверг, 31 июля. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2029 года. Он будет выступать под 83-м номером. Ранее 26-летний футболист играл в турецком "Бешикташе". В прошедшем сезоне Фернандеш принял участие в 49 матчах во всех турнирах. Она отметился 12 голами и отдал три результативные передачи.
Жедсон стал самым дорогим приобретением в истории "Спартака" – transfermarkt
Трансфер Жедсона Фернандеша в московский "Спартак" стал самым дорогим в истории клуба.
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