"Со мной никто не связывался", - передает слова Осинькина "Чемпионат".
Напомним, Игорь Осинькин покинул этим летом должность главного тренера "Крыльев Советов".
"Сочи" потерпел три подряд поражения на старте нового сезона с общим счетом 2:10. Команда Роберта Морено проиграла в РПЛ столичному "Локомотиву" (0:3) и тольяттинскому "Акрону" (0:4), а также уступила в Кубке России московскому "Динамо" (2:3).
Осинькин прокомментировал информацию о возможном назначении в "Сочи"
Экс-наставник "Крыльев Советов" Игорь Осинькин отреагировал на слухи о своем возможном назначении на пост главного тренера "Сочи".
Фото: ФК "Крылья Советов"