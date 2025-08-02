«Стоит ли «Зениту» продавать Луиса Энрике в Саудовскую Аравию? Если дадут 70 миллионов, то конечно стоит! Его купили за 30 и продадут за 70. Там в Бразилии 50 человек стоят так же и хотят приехать в «Зенит» (смеётся). Таких же. Луиса Энрике никто не знал до попадания в «Зенит». Где он играл-то вообще? А сюда приехал – и он в порядке», – заявил Мостовой Metaratings.
Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» заинтересован в приобретении 24-летнего бразильца и готовы предложить 70 миллионов евро, однако в «Зените» опровергли информацию о переговорах с клубом Криштиану Роналду.
Луис Энрике перешёл в «Зенит» зимой 2025 года из «Ботафого» за 33 миллиона евро. С тех пор он принял участие в пятнадцати матчах, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2028 года.
Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 24-летнего бразильца составляет 25 миллионов евро.
Мостовой: если за Энрике дают 70 миллионов, "Зенит" должен продавать — в Бразилии таких ещё 50
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал слухи о возможном трансфере вингера «Зенита» Луиса Энрике в «Аль-Наср».
Фото: ФК "Зенит"