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Мостовой: если за Энрике дают 70 миллионов, "Зенит" должен продавать — в Бразилии таких ещё 50

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал слухи о возможном трансфере вингера «Зенита» Луиса Энрике в «Аль-Наср».
Фото: ФК "Зенит"
«Стоит ли «Зениту» продавать Луиса Энрике в Саудовскую Аравию? Если дадут 70 миллионов, то конечно стоит! Его купили за 30 и продадут за 70. Там в Бразилии 50 человек стоят так же и хотят приехать в «Зенит» (смеётся). Таких же. Луиса Энрике никто не знал до попадания в «Зенит». Где он играл-то вообще? А сюда приехал – и он в порядке», – заявил Мостовой Metaratings.

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» заинтересован в приобретении 24-летнего бразильца и готовы предложить 70 миллионов евро, однако в «Зените» опровергли информацию о переговорах с клубом Криштиану Роналду.

Луис Энрике перешёл в «Зенит» зимой 2025 года из «Ботафого» за 33 миллиона евро. С тех пор он принял участие в пятнадцати матчах, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2028 года.

Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 24-летнего бразильца составляет 25 миллионов евро.

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