Тренер "Амкала" Панов: не исключаю, что блогеры могут вновь выйти на поле в следующем раунде Кубка России

Главный тренер медиакоманды «Амкал» Виталий Панов рассказал, что блогеры, музыканты и комики могут снова получить игровое время в следующем раунде Пути регионов Кубка России.

Фото: ФК "Амкал"





Сегодня, 5 августа, «Амкал» обыграл клуб Второй лиги «Квант» из Обнинска. Встреча прошла на стадионе «Зоркий» в Красногорске и завершилась со счётом 3:1 в пользу коллектива Виталия Панова.



Уже на 7-й минуте счёт открыл стример Александр Парадеев, известный под ником Paradeev1ch, забив свой дебютный гол в профессиональных соревнованиях. Спустя 12 минут защитник Илья Скроботов удвоил преимущество «Амкала».



К середине первого тайма «Квант» сумел сократить отставание: на 39-й минуте отличился полузащитник Анатолий Демидов. Однако в компенсированное время второго тайма Михаил Прокопьев, ранее выступавший за болгарский «Ботев», поставил точку в матче, забив третий мяч своей команды.



«Амкал» вышел в 1/128 финала Пути регионов Кубка России, где им будет противостоять ФК «Калуга». «Paradeev1ch мяч выкатили здорово. Но он попал. Он молодец, поздравляю его с первым голом в профессиональном футболе. У нас многие попали теперь на Transfermarkt, да и по мячу многие попали (смеется). Я просто рад, что мы добились того, чего хотели. Увидим ли мы продолжение эксперимента? Я не исключаю. Но, думаю, уже в меньших объемах», — заявил Панов « Матч ТВ ».Сегодня, 5 августа, «Амкал» обыграл клуб Второй лиги «Квант» из Обнинска. Встреча прошла на стадионе «Зоркий» в Красногорске и завершилась со счётом 3:1 в пользу коллектива Виталия Панова.Уже на 7-й минуте счёт открыл стример Александр Парадеев, известный под ником Paradeev1ch, забив свой дебютный гол в профессиональных соревнованиях. Спустя 12 минут защитник Илья Скроботов удвоил преимущество «Амкала».К середине первого тайма «Квант» сумел сократить отставание: на 39-й минуте отличился полузащитник Анатолий Демидов. Однако в компенсированное время второго тайма Михаил Прокопьев, ранее выступавший за болгарский «Ботев», поставил точку в матче, забив третий мяч своей команды.«Амкал» вышел в 1/128 финала Пути регионов Кубка России, где им будет противостоять ФК «Калуга».