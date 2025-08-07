"Трансферная кампания не завершена. Надеемся приобрести еще двух?трех игроков", - цитирует Газизова "Матч ТВ".
В 3 турах Российской Премьер-Лиги махачкалинское "Динамо" набрало 4 очка - команда одержала победу над грозненским "Ахматом" и сыграла вничью с "Оренбургом". В 4 туре чемпионата России махачкалинцы примут на домашнем стадионе тольяттинский "Акрон".
В махачкалинском "Динамо" рассказали, стоит ли ждать новичков этим летом
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов рассказал, будет ли клуб подписать новичков в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала