"Сейчас по "Динамо" не стоит делать никаких выводов, после 5–6 туров давайте поговорим. Подбор игроков у них очень хороший, не забывайте, что в прошлом сезоне они боролись за чемпионство. При Карпине точно хуже не будет, а дальше посмотрим", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
В июне московское "Динамо" объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера - специалист продолжит занимать аналогичную должность в национальной команде России.
После 3 сыгранных туров бело-голубые занимают десятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 4 набранными очками в своем активе. В 4 туре чемпионата России команда Валерия Карпина сыграет на выезде с "Сочи".
"При Карпине точно хуже не будет". Мостовой - о результатах "Динамо"
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой оценил работу Валерия Карпина в московском "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"