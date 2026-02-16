Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Галатасарай
20:45
ЮвентусНе начат
Боруссия Д
23:00
АталантаНе начат
Монако
23:00
ПСЖНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
16:00
АндижанНе начат
Крылья Советов
16:00
ЧелябинскНе начат
Краснодар
16:00
ЗенитНе начат

Агент Селюк резко отреагировал на слова Слуцкого о РПЛ

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал заявление наставника "Шанхай Шеньхуа" Леонида Слуцкого о том, что возвращение в РПЛ для него не имеет смысла из-за комфортных условий в Китае.
Фото: Getty Images
По мнению агента, интерес к специалисту в России сейчас ограничен.

- Да он не востребован в РПЛ уже очень давно. Слуцкий бы пешком пришёл из Шанхая, если бы было предложение от топ-6 команд РПЛ. После "Рубина" ему уже в российском чемпионате не готовы доверять", - цитирует Селюка Legalbet.

Слуцкий возглавил китайский "Шанхай Шеньхуа" в конце 2023 года. Под его руководством команда дважды завершала сезон на второй позиции в чемпионате страны, а также сумела завоевать национальный Суперкубок.

Напомним, наиболее успешно Слуцкий работал в ЦСКА, с которым выигрывал несколько титулов РПЛ, а также доходил до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится