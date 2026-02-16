Агент Селюк резко отреагировал на слова Слуцкого о РПЛ

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал заявление наставника "Шанхай Шеньхуа" Леонида Слуцкого о том, что возвращение в РПЛ для него не имеет смысла из-за комфортных условий в Китае.

- Да он не востребован в РПЛ уже очень давно. Слуцкий бы пешком пришёл из Шанхая, если бы было предложение от топ-6 команд РПЛ. После "Рубина" ему уже в российском чемпионате не готовы доверять", - цитирует Селюка Legalbet

Слуцкий возглавил китайский "Шанхай Шеньхуа" в конце 2023 года. Под его руководством команда дважды завершала сезон на второй позиции в чемпионате страны, а также сумела завоевать национальный Суперкубок.



