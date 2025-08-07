«В дерби не имеет значения, на каком месте располагаются команды. Но организация игры у «Локомотива» все же посильнее, железнодорожники выглядят сбалансированнее. И за счет этого качества у «красно?зеленых» будет преимущество. Считаю, что «Локомотив» должен победить.
А «Спартак» очень нервный, игра у команды не получается. Не очень понятна позиция спортивного директора клуба: у них пустые края в защите. Олег Рябчук — слабенький, а Даниил Хлусевич сильно сдал. Если у тебя не действуют края, выстроить игру сложно», — заявил Наумов «Матч ТВ».
Матч четвёртого тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Спартаком» состоится в субботу, 10 августа, в 18:00 по московскому времени на домашнем стадионе железнодорожников.
В настоящее время «Локомотив» идёт на первом месте в турнирной таблице РПЛ с девятью очками. «Спартак» располагается на одиннадцатой строчке с 4 очками.
Наумов: у "Спартака" пустые края в защите. Рябчук — слабенький, Хлусевич сильно сдал
Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов выразил уверенность в победе своей бывшей команды в предстоящем дерби со «Спартаком»
Фото: ФК "Спартак"