Дуран расторг контракт с "Фенербахче" и вылетел в Санкт-Петербург - источник

Колумбийский нападающий Джон Дуран направляется в Петербург для завершения перехода в " Зенит ".

Фото: Getty Images

Об этом сообщает журналист Санти Ауна в соцсетях.



По информации источника, Дуран уже расторг своё арендное соглашение с "Фенербахче"



В этом сезоне Дуран принял участие в 20 играх за турецкий клуб во всех турнирах, отметившись пятью голами и двумя результативными передачами. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет 32 миллиона евро..