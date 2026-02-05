Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
2 - 0 2 0
ЧелябинскЗавершен
Динамо Мх
3 - 0 3 0
АтырауЗавершен
Сочи
2 - 2 2 2
ФакелЗавершен
Локомотив
15:30
УралНе начат
Акрон
16:00
Чжецзян ПрофешнлНе начат
Балтика
17:00
ОрдабасыНе начат

Дуран расторг контракт с "Фенербахче" и вылетел в Санкт-Петербург - источник

Колумбийский нападающий Джон Дуран направляется в Петербург для завершения перехода в "Зенит".
Фото: Getty Images
Об этом сообщает журналист Санти Ауна в соцсетях.

По информации источника, Дуран уже расторг своё арендное соглашение с "Фенербахче"

В этом сезоне Дуран принял участие в 20 играх за турецкий клуб во всех турнирах, отметившись пятью голами и двумя результативными передачами. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет 32 миллиона евро..

