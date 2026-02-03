Рубин - Женис. 4 февраля 2026 17:00

Новости
Главные новости
Лента новостей
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости РПЛ
Матчи РПЛ
РПЛ 2025/26
Таблица РПЛ
Календарь РПЛ
Предстоящие игры РПЛ
Прошедшие матчи РПЛ
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости Первой Лиги
Матчи Первой лиги
Первая лига 2025/26
Таблица Первой лиги
Календарь Первой Лиги
Предстоящие игры Первой лиги
Прошедшие матчи Первой лиги
Сборная России
Трансферы
Новости трансферов России
Европейские трансферы
Матч-центр
Прогнозы
Статьи о прогнозах
Сделать прогноз
Рейтинг пользователей
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости Чемпионата Европы
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости Чемпионата Мира
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости Лиги Чемпионов
Матчи Лиги Чемпионов
Лига
Европы
Лига Европы
Новости Лиги Европы
Матчи Лиги Европы
Англия
Премьер-лига
Новости АПЛ
Матчи АПЛ
Матчи Кубка Англии
Таблица АПЛ
Календарь АПЛ
Испания
Ла Лига
Новости Ла Лиги
Матчи Ла Лиги
Матчи Кубка Испании
Таблица Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
Италия
Серия А
Новости Серии А
Матчи Серии А
Матчи Кубка Италии
Таблица Серии А
Календарь Серии А
Франция
Лига 1
Новости Лиги 1
Матчи Лиги 1
Матчи Кубка Франции
Таблица Лиги 1
Календарь Лиги 1
Германия
Бундеслига
Новости Бундеслиги
Матчи Бундеслиги
Таблица Бундеслиги
Календарь Бундеслиги
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
"Зенит" одержал победу над "Динамо" в Зимнем Кубке РПЛ
7
Джон дебютирует за "Зенит" в матче Зимнего Кубка РПЛ с "Динамо"
В Кремле отреагировали на слова главы ФИФА о российских футболистах
4
РПЛ показала трофей и мяч Зимнего Кубка
4
В Госдуме отреагировали на слова Инфантино о возвращении россиян
7
Главные новости
Матчи
8
Скрыть
Сегодня (4)
Завтра (2)
Вчера (2)
Товарищеские матчи. Клубы
Зенит
2 - 1
2
1
Динамо
Завершен
Крылья Советов
1 - 1
1
1
Торпедо
Доп. время
Спартак
1 - 0
1
0
Пюник
2 тайм
ЦСКА
19:15
Краснодар
Не начат
Товарищеские матчи. Клубы
Ахмат
3 - 0
3
0
Вождовац
Завершен
Динамо Мх
4 - 0
4
0
Арсенал Тула
Завершен
Товарищеские матчи. Клубы
Ростов
16:00
Ноа
Не начат
Рубин
17:00
Женис
Не начат
Россия
РПЛ
2025/26
Россия: РПЛ 2025/26
Англия: АПЛ 2025/26
Германия: Бундеслига 1 2025/26
Испания: Ла Лига 2025/26
Италия: Серия А 2025/26
Франция: Лига 1 2025/26
Россия: Первая Лига 2025/26
Краснодар
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Балтика
Спартак
Рубин
Ахмат
Акрон
Динамо
Ростов
Крылья Советов
Динамо Махачкала
Нижний Новгород
Оренбург
Сочи
Рубин - Женис. 4 февраля 2026 17:00
онлайн
Товарищеские матчи
Прогноз: Рубин - Женис?
Чтобы участвовать в прогнозах
Зарегистрируйтесь
, либо
войдите
на сайт
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Гугл.Новостях
. Все главные и интересные новости тут
Гугл.Новости
Яндекс.Новости
Телеграм
Рубин
Женис
Товарищеские матчи
Нашли ошибку в статье?