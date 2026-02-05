Российский защитник перешел в китайский "Чэнду Жунчэн"

Об этом сообщает пресс-служба китайского клуба.
Сорокин перешел в "Чэнду Жунчэн" на правах свободного агента. Предыдущим клубом российского защитника был "Кайрат", в футболке которого игрок принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Ранее футболист выступал за "Рубин", "Краснодар" и другие клубы из России.
Российский защитник Егор Сорокин перебрался в китайский "Чэнду Жунчэн".
Фото: РИА Новости