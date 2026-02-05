Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
2 - 0 2 0
ЧелябинскЗавершен
Динамо Мх
3 - 0 3 0
АтырауЗавершен
Сочи
2 - 2 2 2
ФакелЗавершен
Локомотив
15:30
УралНе начат
Акрон
16:00
Чжецзян ПрофешнлНе начат
Балтика
17:00
ОрдабасыНе начат

Российский защитник перешел в китайский "Чэнду Жунчэн"

Российский защитник Егор Сорокин перебрался в китайский "Чэнду Жунчэн".
Фото: РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба китайского клуба.

Сорокин перешел в "Чэнду Жунчэн" на правах свободного агента. Предыдущим клубом российского защитника был "Кайрат", в футболке которого игрок принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Ранее футболист выступал за "Рубин", "Краснодар" и другие клубы из России.

