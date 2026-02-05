Осинькин назвал главного претендента в этом сезоне на выход в РПЛ

Из того, что я видел, для меня это кандидат номер один на повышение в классе.
Игра показала, что команда в хорошем состоянии и готова решать задачи любой сложности", - сказал Осинькин.
Сегодня. 5 февраля, состоялся контрольный матч, в котором встречались "Сочи" и "Факел". Игра в рамках зимних сборов проходила в формате 3-х таймов по 40 минут и завершилась вничью со счетом 2:2.
Воронежская команда ушла на паузу в чемпионате России в качестве лидера турнирной таблицы Первой лиги. Воронежцы набрали 48 очков в 21 туре и опережают ближайшего преследователя на семь баллов.
Источник: Metaratings