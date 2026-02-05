Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
2 - 0 2 0
ЧелябинскЗавершен
Динамо Мх
3 - 0 3 0
АтырауЗавершен
Сочи
2 - 2 2 2
ФакелЗавершен
Локомотив
3 - 2 3 2
УралИдёт
Акрон
3 - 1 3 1
Чжецзян Профешнл2 тайм
Балтика
0 - 0 0 0
Ордабасы1 тайм

Осинькин назвал главного претендента в этом сезоне на выход в РПЛ

Главный тренер "Сочи" Игорь Осинькин прокомментировал ничью в товарищеском матче с "Факелом" (2:2).
Фото: ФК "Сочи"
"Команда у "Факела" хорошо подготовлена, качественно укомплектована.

Из того, что я видел, для меня это кандидат номер один на повышение в классе.

Игра показала, что команда в хорошем состоянии и готова решать задачи любой сложности", - сказал Осинькин.

Сегодня. 5 февраля, состоялся контрольный матч, в котором встречались "Сочи" и "Факел". Игра в рамках зимних сборов проходила в формате 3-х таймов по 40 минут и завершилась вничью со счетом 2:2.

Воронежская команда ушла на паузу в чемпионате России в качестве лидера турнирной таблицы Первой лиги. Воронежцы набрали 48 очков в 21 туре и опережают ближайшего преследователя на семь баллов.

