Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
2 - 0 2 0
ЧелябинскЗавершен
Динамо Мх
3 - 0 3 0
АтырауЗавершен
Сочи
2 - 2 2 2
ФакелЗавершен
Локомотив
3 - 2 3 2
УралИдёт
Акрон
3 - 1 3 1
Чжецзян Профешнл2 тайм
Балтика
0 - 0 0 0
Ордабасы1 тайм

"Балтика" заинтересована в полузащитнике "Локомотива" - "СЭ"

Калининградцы могут подписать вингера "железнодорожников".
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, "Балтика" заинтересована в приобретении полузащитника "Локомотива" Никиты Салтыкова.

Сообщается, что на данный момент у московского клуба нет четкого решения по поводу будущего 21-летнего игрока. Отмечается, что если поступит хорошее предложение, футболиста отпустят.

Салтыков перебрался в "Локомотив" в январе 2024 года. В текущем сезоне вингер принял участие в 10 матчах, провел на поле суммарно 277 минут и не отличился результативными действиями. Действующий контракт россиянина с красно-зелеными рассчитан до 2028 года.

Источник: "СЭ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится