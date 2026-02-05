Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
2 - 0 2 0
ЧелябинскЗавершен
Динамо Мх
3 - 0 3 0
АтырауЗавершен
Сочи
2 - 2 2 2
ФакелЗавершен
Локомотив
2 - 0 2 0
Урал1 тайм
Акрон
16:30
Чжецзян ПрофешнлНе начат
Балтика
17:00
ОрдабасыНе начат

Главный тренер "Рубина" рассказал, на какой позиции видит Моторина

Главный тренер "Рубина" Франк Артига рассказал, на какой позиции видит Даниила Моторина.
Фото: ФК "Рубин"
"Он может сыграть центрфорварда, под нападающим, инсайда. Важно, чтобы Моторин мог себя проявлять универсально на разных позициях и помогать команде", - приводит слова Артиги официальный сайт "Рубина".

2025-й год 21-летний Даниил Моторин провёл в челнинском "КАМАЗе" на правах аренды. В текущем сезоне Первой Лиги он сыграл 17 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами. Контракт игрока с клубом действует до лета текущего года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится