Главный тренер "Рубина" рассказал, на какой позиции видит Моторина

Главный тренер "Рубина" Франк Артига рассказал, на какой позиции видит Даниила Моторина.

Фото: ФК "Рубин"

"Он может сыграть центрфорварда, под нападающим, инсайда. Важно, чтобы Моторин мог себя проявлять универсально на разных позициях и помогать команде", - приводит слова Артиги официальный сайт "Рубина".



2025-й год 21-летний Даниил Моторин провёл в челнинском "КАМАЗе" на правах аренды. В текущем сезоне Первой Лиги он сыграл 17 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами. Контракт игрока с клубом действует до лета текущего года.