Кечинов ждёт голевой феерии в дерби "Спартака" и "Локомотива"

"Мне кажется, что в матче "Спартак" — "Локомотив" мы увидим большое количество забитых мячей. Обе команды любят атаковать, и у них есть футболисты, которые создают и реализовывают моменты. Я уверен, что "Спартак" соберётся на этот матч, и у меня есть чутьё, что красно-белые покажут свою лучшую игру в этом сезоне", - сказал Кечинов в интервью "Чемпионату".
После трёх туров "Спартак" находится на девятом месте в чемпионате России, набрав четыре очка, а "Локомотив" возглавляет турнирную таблицу, одержав три победы.
В 1-м туре Кубка России команда Деяна Станковича переиграла "Ростов" (2:0), а "железнодорожники" проиграли ЦСКА (2:1).
По итогам прошлого сезона красно-белые заняли четвёртое место, набрав 57 очков, а команда Михаила Галактионова расположилась на шестой позиции с 53 очками.
Матч между "Спартаком" и "Локомотивом" пройдёт в субботу, 9 августа.
Фото: ФК "Локомотив"