Экс-игрок ЦСКА прокомментировал слухи о возможном переходе в "Ахмат"

Экс-защитник ЦСКА Марио Фернандес отреагировал на слухи о возможном переходе в "Ахмат".
Фото: "Чемпионат"
- Я очень хорошо знаю Черчесова — он проделал большую работу в сборной России. Но пока никаких контактов с ним или людьми из клуба у меня не было. Я нахожусь в Бразилии с семьей и жду, - сказал Фернандес "Чемпионату".

Последним клубом 34-летнего защитника был "Зенит", за который он выступал в сезоне-2023/2024. Марио провел за петербуржцев 18 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Перед началом сезона появлялась информация о возможном переходе Фернандеса в московское "Торпедо", однако его не состоялось.

