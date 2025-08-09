- Я очень хорошо знаю Черчесова — он проделал большую работу в сборной России. Но пока никаких контактов с ним или людьми из клуба у меня не было. Я нахожусь в Бразилии с семьей и жду, - сказал Фернандес "Чемпионату".
Последним клубом 34-летнего защитника был "Зенит", за который он выступал в сезоне-2023/2024. Марио провел за петербуржцев 18 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
Перед началом сезона появлялась информация о возможном переходе Фернандеса в московское "Торпедо", однако его не состоялось.
Экс-игрок ЦСКА прокомментировал слухи о возможном переходе в "Ахмат"
