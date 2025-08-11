Карпин рассказал о состоянии здоровья футболиста "Динамо"

"Гладышев пропустил матч с "Сочи" из-за травмы. Несерьезное повреждение", - приводит слова Карпина ТАСС.
В текущем сезоне Ярослав Гладышев провел за московское "Динамо" во всех турнирах 4 матча и не отметился результативными действиями. Вчера, 10 августа, бело-голубые на выезде сыграли вничью с "Сочи" (1:1) в 4 туре чемпионата России. Ярослав Гладышев пропустил эту встречу.
Главный тренер "Динамо" Валерий Карпин рассказал о состоянии здоровья Ярослава Гладышева.
Фото: ФК "Динамо"