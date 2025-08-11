Глава "Зенита" Медведев ответил на предложение сыграть за "Амкал" в Кубке России

"Было бы ли мне интересно сыграть за "Амкар" в Кубке России? Жду вызова", — приводит слова Медведева "РБ Спорт".
Ранее основатель "Амкала" Герман Попков заявил, что может пригласить Медведева к участию в матч второго раунда Пути регионов Кубка России с "Калугой". Тем самым он планирует установить рекорд, выпустив на поле в составе своей команды самого высокого и возрастного игрока. Встреча "Калуги" с "Амкалом" может состояться в период с 19 по 21 августа. Точная дата и время проведения матча будут известны позднее.
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев не исключил, что может выступить за медиафутбольный клуб "Амкал" в матче Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"