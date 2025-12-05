Матчи Скрыть

Ещенко назвал фаворита матча "Спартак" - "Динамо"

Бывший защитник "Спартака" Андрей Ещенко высказался о предстоящем матче красно-белых с московским "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"На мой взгляд, "Спартак" является фаворитом в дерби с "Динамо". И не только по той причине, что завтра спартаковцы играют дома. В целом, мне кажется, что красно-белые сильнее бело-голубых", - цитирует Ещенко "РБ Спорт".

Завтра, 6 декабря, московский "Спартак" примет на домашнем стадионе столичное "Динамо" в матче 18 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 16:30 по московскому времени.

После 17 сыгранных туров красно-белые располагаются на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 28 набранными очками. Команда Ролана Гусева занимает девятое место с 20 баллами в своем активе.

