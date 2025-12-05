"Денис восстановился после травмы. Он в обойме, готовится, ждёт свое шанса. К сожалению, пока Денису его не дают. Мы в ожидании. Надеюсь, в последнем матче получит игровую практику — он уже соскучился", - приводит слова агента "Чемпионат".
В текущем сезоне Денис Макаров провел за московское "Динамо" во всех турнирах 12 матчей и отметился 3 забитыми мячами. Ранее агент полузащитника предположил, что у Ролана Гусева есть неприязнь к футболисту.
В субботу, 6 декабря, столичное "Динамо" сыграет на выезде с московским "Спартаком" в матче 18 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.
"Он уже соскучился". Агент футболиста "Динамо" - об игровом времени своего клиента
Футбольный агент Алексей Бабырь, представляющий интересы полузащитника московского "Динамо" Дениса Макарова, высказался об игровом времени своего клиента.
Фото: ФК "Динамо"