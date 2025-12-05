Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ахмат
19:00
ОренбургНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
22:30
Боруссия МНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брест
21:00
МонакоНе начат
Лилль
23:00
МарсельНе начат

"Он уже соскучился". Агент футболиста "Динамо" - об игровом времени своего клиента

Футбольный агент Алексей Бабырь, представляющий интересы полузащитника московского "Динамо" Дениса Макарова, высказался об игровом времени своего клиента.
Фото: ФК "Динамо"
"Денис восстановился после травмы. Он в обойме, готовится, ждёт свое шанса. К сожалению, пока Денису его не дают. Мы в ожидании. Надеюсь, в последнем матче получит игровую практику — он уже соскучился", - приводит слова агента "Чемпионат".

В текущем сезоне Денис Макаров провел за московское "Динамо" во всех турнирах 12 матчей и отметился 3 забитыми мячами. Ранее агент полузащитника предположил, что у Ролана Гусева есть неприязнь к футболисту.

В субботу, 6 декабря, столичное "Динамо" сыграет на выезде с московским "Спартаком" в матче 18 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

