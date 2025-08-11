- Я хочу сказать, что "Динамо" - не команда, которая хочет бороться за чемпионство. Хочется сказать, для Валерия Карпина это просто позор! Мы говорим про Станковича и других, но Карпин – позор! Это не Бахрейн, не Вьетнам, это РПЛ. И даже "Сочи", который забил один мяч за три игры, и тот вы не смогли обыграть. Карпин – это просто дно российского футбола.
Валерий Карпин возглавил московское "Динамо" в июне этого года, подписав трехлетний контракт. Специалист будет совмещать работу главного тренера бело-голубых с постом наставника сборной России.
По итогам четырех сыгранных туров команда Карпина набрала 5 очков и находится на девятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Динамовцы одержали на старте чемпионата лишь одну победу, дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение, забив при этом всего три мяча и три пропустив.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Селюк: Карпин - это просто дно российского футбола. Позор!
Российский агент Дмитрий Селюк подверг резкой критике главного тренера "Динамо" Валерия Карпина.
Фото: ФК "Динамо"