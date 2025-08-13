Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
16:15
АхматНе начат
Сочи
18:30
Крылья СоветовНе начат
Локомотив
18:30
БалтикаНе начат
Динамо
20:45
КраснодарНе начат

Суперкубок УЕФА

Новости
ПСЖ
22:00
ТоттенхэмНе начат

Пальцев: рассмеялся после пропущенного гола на 95-й минуте от "Спартака"

Защитник махачкалинского "Динамо" Валентин Пальцев поделился эмоциями после пропущенного гола от "Спартака" в матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"В эпизоде с пропущенным мячом не могу сказать, что произошло. Игровой момент, все устали. Потеряли концентрацию. Наверное, гол получили из-за этого. Я рассмеялся, если честно. Хотя их гол как-то вытекал из логики игры во втором тайме", — приводит слова Пальцева "Матч ТВ".

Матч между московским "Спартаком" и махачкалинским "Динамо" завершился поражением красно-белых. Команды сыграли вничью со счетом 1:1 в основное время, однако в серии пенальти динамовцы обыграли хозяев со счетом 4:3. Команда Деяна Станковича располагается на втором месте в группе С после двух туров Кубка России, набрав четыре очка. Махачкалинское "Динамо" лидирует с пятью очками.

