Пальцев: рассмеялся после пропущенного гола на 95-й минуте от "Спартака"

"В эпизоде с пропущенным мячом не могу сказать, что произошло. Игровой момент, все устали. Потеряли концентрацию. Наверное, гол получили из-за этого. Я рассмеялся, если честно. Хотя их гол как-то вытекал из логики игры во втором тайме", — приводит слова Пальцева "Матч ТВ".
Матч между московским "Спартаком" и махачкалинским "Динамо" завершился поражением красно-белых. Команды сыграли вничью со счетом 1:1 в основное время, однако в серии пенальти динамовцы обыграли хозяев со счетом 4:3. Команда Деяна Станковича располагается на втором месте в группе С после двух туров Кубка России, набрав четыре очка. Махачкалинское "Динамо" лидирует с пятью очками.