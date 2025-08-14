Матчи Скрыть

Червиченко: Станкович - психопат, и его надо лечить

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о главном тренере красно-белых Деяне Станковиче
Фото: "Чемпионат"
- На мой взгляд, уход Станковича говорит лишь о том, что у человека есть серьезные медицинские проблемы. Он просто психопат, и его просто надо лечить, - сказал Червиченко "РИА Новости".

Напомним, позавчера, 12 августа, "Спартак" уступил махачкалинскому "Динамо" в серии пенальти (3:4) в матче второго тура группового этапа Кубка России. Основное время матча завершилось вничью — 1:1. После гола махачкалинцев Станкович покинул ложу стадиона.

