"Я помню, он тогда сказал: "Даже если вы бойкотируете матч в Питере — я отдам вам все деньги. Я всегда держу слово. Найдете того, кто скажет, что я не отдал ему деньги — удваивайте ту сумму, что я вам должен". Я с Туфаном не на связи — но думаю, он прочитает это интервью. Поэтому технично напомню: вы дали слово, а на Кавказе слово держат. Мы за Туфаном тогда не записывали, но там сидела вся команда — подтвердят", - сказал Бакаев в интервью Sport 24.
В этом сезоне Зелимхан Бакаев провёл за "Локомотив" шесть матчей, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.
"Железнодорожники" после четырёх туров лидируют в чемпионате России, набрав 12 очков. В Кубке России они занимают третье место в группе D с тремя очками после двух туров. В первом они проиграли ЦСКА (1:2). Во втором выиграли у "Балтики" (2:0).
Ранее сообщалось, что, по данным Opta, шансы на чемпионство "Локомотива" оцениваются в 24,8 процентов. Среди команд РПЛ они занимают второе место. На первом находится ЦСКА.
Следующий матч команда Галактионова проведёт дома против "Балтики" в рамках 5-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт в субботу, 16 августа.
В прошлом сезоне Бакаев выступал за "Химки". За подмосковную команду он провёл 28 матчей, забил шесть голов и отдал три голевые передачи. Клуб занял в российском чемпионате 12 место, но прекратил существовование из-за финансовых проблем.
Бакаев рассказал об обещании Садыгова
Полузащитник "Локомотива" Зелимхан Бакаев напомнил бывшему инвестору "Химок" о его словах.
Фото: ФК "Локомотив" Москва