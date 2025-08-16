Жоао Виктор рассказал, с кем из футболистов РПЛ общался перед переходом в ЦСКА

"Я разговаривал с Рошей, Мойзесом, с которым я играл в "Коринтиансе", и Алеррандро, с которым я тоже пересекался. Они очень хорошо чувствуют себя в городе, в клубе. Я уверен, что все скоро произойдет", - цитирует Виктора "СЭ".
Ранее стало известно, что бразильский защитник "Васко да Гама" Жоао Виктор прилетел в Москву для завершения перехода в ЦСКА. Сообщалось, что столичный клуб заплатит за трансфер футболиста около 4,5 миллионов евро.
Жоао Виктор выступает за бразильский "Васко да Гама" с 2024 года - футболист провел за клуб во всех турнирах 75 матчей и отметился 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Ранее центральный защитник был игроком "Коринтианса", "Атлетико Гойяньенсе", французского "Нанта" и португальской "Бенфики". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего бразильца в 5 миллионов евро.
Фото: Global Look Press