Бывший игрок "Спартака" высказался о матче "Спартака" и "Зенита"

- Сейчас "Зенит" — очень сложный соперник. Но в прошлом сезоне в личных встречах "Спартак" был сильнее. Матч будет интересным, возможно, будет шквал забитых мячей. Обе команды понимают, что нужно исправлять ситуацию, - сказал Яковлев "Чемпионату".
Напомним, матч пятого тура чемпионата Российской Премьер-Лиги между московским "Спартаком" и санкт-петербургским "Зенитом" состоится сегодня, 16 августа, в 18:00 по московскому времени на стадионе "Лукойл Арена". Встречу обслужит судейская бригада Артема Чистякова.
"Спартак" идет на 11-м месте в РПЛ с 4 очками, "Зенит" занимают восьмую строчку с 5 баллами.