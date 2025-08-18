"Окончена ли трансферная кампания? Нет, не окончена", - приводит слова Пивоварова Metaratings.
В летнее трансферное окно московское "Динамо" приобрело бразильского защитника Рубенса Диаса, центрального защитника Максима Осипенко, нападающего Ивана Сергеева и защитника Бахтиера Зайнутдинова.
После 5 сыгранных туров команда Валерия Карпина занимает 12 место в турнирной таблице российского чемпионата с 5 набранными очками в своем активе.
В "Динамо" рассказали, завершил ли клуб летнюю трансферную кампанию
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров ответил на вопрос о возможных подписаниях клуба в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Динамо"