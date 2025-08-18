Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Нижний Новгород
20:00
Динамо МхНе начат

Первая лига

Торпедо
19:30
УралНе начат

Английская премьер-лига

Лидс
22:00
ЭвертонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Эльче
22:00
БетисНе начат

В "Динамо" рассказали, завершил ли клуб летнюю трансферную кампанию

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров ответил на вопрос о возможных подписаниях клуба в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Динамо"
"Окончена ли трансферная кампания? Нет, не окончена", - приводит слова Пивоварова Metaratings.

В летнее трансферное окно московское "Динамо" приобрело бразильского защитника Рубенса Диаса, центрального защитника Максима Осипенко, нападающего Ивана Сергеева и защитника Бахтиера Зайнутдинова.

После 5 сыгранных туров команда Валерия Карпина занимает 12 место в турнирной таблице российского чемпионата с 5 набранными очками в своем активе.

