Агент Матеуса Алвеса: ему есть куда расти - для этого нет лучшего клуба, чем ЦСКА

"Мы очень довольны тем, что он показывал с момента первой игры, в которой он вышел на замену. А уже во второй игре Алвес вышел в стартовом составе. Ему есть куда расти и совершенствоваться. Я считаю, что для этого нет лучшего клуба, чем ЦСКА!" - цитирует агента "СЭ".
Вчера, 17 августа, ЦСКА одержал выездную победу над московским "Динамо" в 5 туре Российской Премьер-Лиги со счетом 3:1. Матеус Алвес в той встрече записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 результативную передачу.
Матеус Алвес перешел в ЦСКА из "Сан-Паулу" в летнее трансферное окно за 5 миллионов евро и заключил контракт на пять лет. Всего полузащитник провел за "армейцев" во всех турнирах 7 матчей и отметился 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 3,5 миллиона евро. Ранее Алвес вызывался в сборную Бразилии до 20 лет.
Футбольный агент Лекка Де Камарго, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Матеуса Алвеса, оценил выступления своего клиента за московский клуб.
Фото: ПФК ЦСКА