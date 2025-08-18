Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нижний Новгород
20:00
Динамо МхНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торпедо
19:30
УралНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
22:00
ЭвертонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эльче
22:00
БетисНе начат

Агент Матеуса Алвеса: ему есть куда расти - для этого нет лучшего клуба, чем ЦСКА

Футбольный агент Лекка Де Камарго, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Матеуса Алвеса, оценил выступления своего клиента за московский клуб.
Фото: ПФК ЦСКА
"Мы очень довольны тем, что он показывал с момента первой игры, в которой он вышел на замену. А уже во второй игре Алвес вышел в стартовом составе. Ему есть куда расти и совершенствоваться. Я считаю, что для этого нет лучшего клуба, чем ЦСКА!" - цитирует агента "СЭ".

Вчера, 17 августа, ЦСКА одержал выездную победу над московским "Динамо" в 5 туре Российской Премьер-Лиги со счетом 3:1. Матеус Алвес в той встрече записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 результативную передачу.

Матеус Алвес перешел в ЦСКА из "Сан-Паулу" в летнее трансферное окно за 5 миллионов евро и заключил контракт на пять лет. Всего полузащитник провел за "армейцев" во всех турнирах 7 матчей и отметился 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 3,5 миллиона евро. Ранее Алвес вызывался в сборную Бразилии до 20 лет.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится