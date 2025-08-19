"Думаю, что мы в предыдущих матчах победы заслуживали больше, чем в игре с махачкалинским "Динамо". Не очень доволен содержанием игры, но победа есть победа. Думаю, что по ходу сезона мы заслужили больше, чем добытые три очка на данный момент. Так что принимаем результат, как будто нам вернулся должок", – приводит слова Шпилевского пресс-служба "Пари НН".
"Пари НН" обыграл махачкалинское "Динамо" со счетом 2:0 в домашнем матче пятого тура РПЛ. Встреча состоялась в понедельник, 18 августа. Таким образом, нижегородцы прервали серию из четырех поражений в текущем сезоне РПЛ. На данный момент команда Алексея Шпилевского располагается на 15-й строчке в турнирной таблице с тремя очками.
Тренер "Пари НН" – о первой победе команды в сезоне: как будто нам вернулся должок
Главный тренер "Пари НН" Алексей Шпилевский высказался о первой победе своей команды в сезоне-2025/26 в матче с махачкалинским "Динамо" (2:0).
Фото: ФК "Пари НН"