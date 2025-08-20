- Шуманский завтра вернется в общую группу, а Алеррандро вольется в группу на следующей неделе в понедельник или вторник. Вильягре требуется немного больше восстановления, но он уже работает на поле.
Московский ЦСКА набрал 11 очков в пяти сыгранных турах и располагается на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Фабио Челестини еще не потерпела ни одного поражения в текущем розыгрыше чемпионата страны, одержав три победы и дважды сыграв вничью. В воскресенье, 24 августа, "армейцы" примут у себя дома тольяттинский "Акрон".
Источник: "Чемпионат"
Челестини рассказал, когда восстановятся травмированные игроки ЦСКА
Фото: ПФК ЦСКА