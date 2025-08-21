Билялетдинов - о "Спартаке": с такой обороной невозможно играть стабильно

"Селекция в "Спартаке странная. Берутся игроки для атакующих действий, а сзади-то кто будет играть? Люди, которые обороняются из-под палки, как правило, опаздывают - этого хватает соперникам, чтобы проникать в штрафную "Спартака". Ну невозможно с такой обороной играть стабильно. Это болезнь, с которой не может разобраться ни один из тренеров", - сказал Билялетдинов в интервью "РБ Спорт".
После пяти сыгранных туров "Спартак" набрал пять очков и идёт на 13 месте в турнирной таблице РПЛ. На данном отрезке красно-белые пропустили 10 мячей и находятся на втором месте по этому показателю. Больше только у "Сочи" - 15.
В субботу, 23 августа, команда Станковича сыграет в Казани против "Рубина" в рамках шестого тура чемпионата России.
В это трансферное окно красно-белые приобрели Жедсона Фернандеша у "Бешикташа" за 28 миллионов евро. Это рекордная покупка клуба за всю историю. Также в "Спартак" перешёл защитник Илья Самошников из московского "Локомотива" за 5 миллионов евро.
Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов поделился впечатлениями от старта московского "Спартака" в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Спартак" Москва