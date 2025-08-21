"Не нам оценивать старт, мы стараемся играть в свой футбол, показывать красивую игру, чтобы нравилась болельщикам. Получается выигрывать, но есть ошибки, есть куда расти, будем исправлять их, чтобы не оставлять никому шансов", - сказал Лукин в интервью ТАСС.
После пяти сыгранных туров ЦСКА располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 11 набранными очками. В пятом туре Российской Премьер-Лиги команда Фабио Челестини одержала выездную победу над столичным "Динамо" со счетом 3:1.
В шестом туре ЦСКА примет на своем поле тольяттинский "Акрон". Игра пройдёт в воскресенье, 24 августа.
По итогам прошлого сезона "армейцы" стали бронзовыми призерами чемпионата России, а также завоевали Кубок России. На старте сезона ЦСКА одержал победу в Суперкубке России.
Лукин: стараемся показывать красивую игру, чтобы нравилась болельщикам
Фото: ПФК ЦСКА