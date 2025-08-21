Матчи Скрыть

Нападающий "Локомотива" высказался о главном тренере "Динамо"

Нападающий "Локомотива" Николай Комличенко оценил работу главного тренера "Динамо" Валерия Карпина.
Фото: "Чемпионат"
- Слежу за Георгичем в "Динамо". Пока тяжеловато, но они будут прибавлять. Дайте ему время, спокойнее надо относиться. Он только пришёл, провёл мало времени с командой, - сказал Комличенко "Матч ТВ".

Николай Комличенко и Валерий Карпин работали вместе в "Ростове".

Валерий Карпин стал главным тренером московского "Динамо" в летнее межсезонье. На данный момент бело-голубые занимают 11-ю строчке в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 5 очков в 5 матчах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится