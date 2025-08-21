- Слежу за Георгичем в "Динамо". Пока тяжеловато, но они будут прибавлять. Дайте ему время, спокойнее надо относиться. Он только пришёл, провёл мало времени с командой, - сказал Комличенко "Матч ТВ".
Николай Комличенко и Валерий Карпин работали вместе в "Ростове".
Валерий Карпин стал главным тренером московского "Динамо" в летнее межсезонье. На данный момент бело-голубые занимают 11-ю строчке в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 5 очков в 5 матчах.
Нападающий "Локомотива" высказался о главном тренере "Динамо"
