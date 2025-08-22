Червиченко: "Спартак" часто после хорошей игры с одним из лидеров блекло выглядит в следующем матче

- "Спартак" показал очень хорошую игру с "Зенитом", но у "Спартака" в последнее время частенько бывает, что, показывая очень хорошую игру с одним из лидеров, они потом довольно блекло выглядят в следующих матчах. И если мы вспомним прошлый год, то после отличной игры, по-моему, с ЦСКА, начался провал. Что угодно может быть в этой встрече, "Рубин" - команда непростая. А Даку, которого не купил "Спартак", вполне возможно, захочет указать на то, как они были неправы, - передаёт слова Червиченко Metaratings.ru.
23 августа в Казани на "Ак Барс Арене" состоится матч 6 тура Российской премьер-лиги между местным "Рубином" и московским "Спартаком", игра начнётся в 14:00 по столичному времени.
"Рубин" в пяти сыгранных матчах набрал 10 очков и занимает в турнирной таблице чемпионата четвёртое место, "Спартак" с пятью очками в пяти матчах находится на 13-м месте - в зоне стыковых матчей за право выступать в РПЛ. В предыдущем матче национального первенства красно-белые на своём поле сыграли вничью с петербургским "Зенитом" (2:2), казанцы переиграли на своём поле "Ростов" (1:0).
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился ожиданиями от выездного матча красно-белых с "Рубином" в 6 туре РПЛ.
