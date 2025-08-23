Российский футболист будет выступать в составе бело-голубых под 21-м игровым номером. Антон Миранчук заключил контракт с "Динамо" до лета 2027 года с опцией продления ещё на сезон.
Напомним, Антон Миранчук перешел в "Динамо" из швейцарского "Сьона", в котором провел 25 матчей, забив 2 гола и отдав 3 результативные передачи. Сумма трансфера составила 2 миллиона евро плюс бонусы.
Стал известен игровой номер и срок контракта новичка "Динамо"
Московское "Динамо" рассказало детали подписания полузащитника Антона Миранчука.
Фото: "Чемпионат"