Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рубин
0 - 2 0 2
СпартакЗавершен
Зенит
2 - 0 2 0
Динамо МхПерерыв
Локомотив
18:30
РостовНе начат
Динамо
20:45
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
3 - 1 3 1
СоколЗавершен
Шинник
0 - 0 0 0
Родина1 тайм
КАМАЗ
17:30
УфаНе начат
Черноморец
19:00
ЕнисейНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Манчестер Сити
0 - 2 0 2
ТоттенхэмЗавершен
Бернли
0 - 0 0 0
Сандерленд1 тайм
Брентфорд
0 - 0 0 0
Астон Вилла1 тайм
Борнмут
1 - 0 1 0
Вулверхэмптон1 тайм
Арсенал
19:30
ЛидсНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
18:00
СельтаНе начат
Атлетико
20:30
ЭльчеНе начат
Леванте
22:30
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
19:30
НаполиНе начат
Дженоа
19:30
ЛеччеНе начат
Рома
21:45
БолоньяНе начат
Милан
21:45
КремонезеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Айнтрахт
2 - 0 2 0
Вердер1 тайм
Хайденхайм
1 - 1 1 1
Вольфсбург1 тайм
Унион
1 - 0 1 0
Штутгарт1 тайм
Байер
1 - 1 1 1
Хоффенхайм1 тайм
Фрайбург
0 - 1 0 1
Аугсбург1 тайм
Санкт-Паули
19:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Марсель
18:00
ПарижНе начат
Ницца
20:00
ОсерНе начат
Лион
22:05
МетцНе начат

Стал известен игровой номер и срок контракта новичка "Динамо"

Московское "Динамо" рассказало детали подписания полузащитника Антона Миранчука.
Фото: "Чемпионат"
Российский футболист будет выступать в составе бело-голубых под 21-м игровым номером. Антон Миранчук заключил контракт с "Динамо" до лета 2027 года с опцией продления ещё на сезон.

Напомним, Антон Миранчук перешел в "Динамо" из швейцарского "Сьона", в котором провел 25 матчей, забив 2 гола и отдав 3 результативные передачи. Сумма трансфера составила 2 миллиона евро плюс бонусы.

