В "Локомотиве" высказались о возможном уходе полузащитника

"Официальных обращений в клуб не было. "Локомотив" не намерен отпускать и заинтересован в дальнейшей работе с нашим капитаном Дмитрием Бариновым", - цитирует Нагорных "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов в летнее трансферное окно может перейти в греческий АЕК. Сообщалось, что столичный клуб может получить за переход футболиста около 4 миллионов евро.
Контракт полузащитника со столичным клубом рассчитан до лета 2026 года. После 6 сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 14 набранными очками.
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных высказался о возможном уходе полузащитника Дмитрия Баринова.
Фото: ФК "Локомотив"