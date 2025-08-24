Матчи Скрыть

Крылья Советов
0 - 6 0 6
КраснодарЗавершен
ЦСКА
17:30
АкронНе начат
Сочи
20:00
БалтикаНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 2 1 2
Спартак КостромаЗавершен
Факел
18:00
НефтехимикНе начат
Чайка
19:00
Арсенал ТулаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Эвертон
1 - 0 1 0
Брайтон1 тайм
Кристал Пэлас
1 - 0 1 0
Ноттингем Форест1 тайм
Фулхэм
18:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
18:00
ВаленсияНе начат
Вильярреал
20:30
ЖиронаНе начат
Реал Сосьедад
20:30
ЭспаньолНе начат
Овьедо
22:30
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
19:30
ЛациоНе начат
Кальяри
19:30
ФиорентинаНе начат
Аталанта
21:45
ПизаНе начат
Ювентус
21:45
ПармаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
0 - 0 0 0
Кельн1 тайм
Боруссия М
18:30
ГамбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лорьян
0 - 0 0 0
Ренн1 тайм
Страсбург
18:15
НантНе начат
Тулуза
18:15
БрестНе начат
Гавр
18:15
ЛансНе начат
Лилль
21:45
МонакоНе начат

В "Локомотиве" высказались о возможном уходе полузащитника

Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных высказался о возможном уходе полузащитника Дмитрия Баринова.
Фото: ФК "Локомотив"
"Официальных обращений в клуб не было. "Локомотив" не намерен отпускать и заинтересован в дальнейшей работе с нашим капитаном Дмитрием Бариновым", - цитирует Нагорных "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов в летнее трансферное окно может перейти в греческий АЕК. Сообщалось, что столичный клуб может получить за переход футболиста около 4 миллионов евро.

Контракт полузащитника со столичным клубом рассчитан до лета 2026 года. После 6 сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 14 набранными очками.

