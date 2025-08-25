Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
17:00
Волга УлНе начат
Ротор
19:30
ТорпедоНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
22:00
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Севилья
22:30
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
19:30
ВеронаНе начат
Интер
21:45
ТориноНе начат

В ЦСКА хотят, чтобы Кисляк провел всю карьеру в стане "армейцев"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о будущем Матвея Кисляка.
Фото: ПФК ЦСКА
"Будет неплохо, если Кисляк проведёт всю карьеру в ЦСКА, как Акинфеев. Это будет зависеть от того, насколько Матвей захочет повторить путь Игоря. Мы не намерены заставлять футболиста быть до конца карьеры с нами, если он не хочет", - цитирует Бабаева Metaratings.

Матвей Кисляк провел за ЦСКА во всех турнирах 51 матч и записал на свой счет 6 забитых мячей и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 8 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Ранее сообщалось, что турецкий "Галатасарай" заинтересован в трансфере российского полузащитника.

В марте текущего года полузащитник дебютировал в составе национальной команды страны и провел за сборную России 4 матча.

