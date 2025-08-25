"Будет неплохо, если Кисляк проведёт всю карьеру в ЦСКА, как Акинфеев. Это будет зависеть от того, насколько Матвей захочет повторить путь Игоря. Мы не намерены заставлять футболиста быть до конца карьеры с нами, если он не хочет", - цитирует Бабаева Metaratings.
Матвей Кисляк провел за ЦСКА во всех турнирах 51 матч и записал на свой счет 6 забитых мячей и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 8 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Ранее сообщалось, что турецкий "Галатасарай" заинтересован в трансфере российского полузащитника.
В марте текущего года полузащитник дебютировал в составе национальной команды страны и провел за сборную России 4 матча.
В ЦСКА хотят, чтобы Кисляк провел всю карьеру в стане "армейцев"
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о будущем Матвея Кисляка.
