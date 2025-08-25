Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
17:00
Волга УлНе начат
Ротор
19:30
ТорпедоНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
22:00
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Севилья
22:30
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
19:30
ВеронаНе начат
Интер
21:45
ТориноНе начат

Рианчо: Станковичу нужно дать сто дней, чтобы исправить ситуацию

Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо высказался о работе Деяна Станковича на посту главного тренера красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
"Главное, что команда со Станковичем эволюционирует. Ему надо дать сто дней, чтобы исправить ситуацию. Хорошо, что все постепенно начало меняться в лучшую сторону, но этот успех надо закрепить", - цитирует Рианчо Metaratings.

Деян Станкович стал главным тренером московского "Спартака" летом 2024 года. Под руководством сербского специалиста красно-белые заняли 4 место в турнирной таблице российского чемпионата по итогам сезона-2024/2025. Ранее Станкович был главным тренером сербской "Црвены Звезды" и венгерского "Ференцвароша".

После 6 сыгранных туров красно-белые занимают 8 место в турнирной таблице российского чемпионата с 8 набранными очками в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится