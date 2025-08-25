Рианчо: Станковичу нужно дать сто дней, чтобы исправить ситуацию

"Главное, что команда со Станковичем эволюционирует. Ему надо дать сто дней, чтобы исправить ситуацию. Хорошо, что все постепенно начало меняться в лучшую сторону, но этот успех надо закрепить", - цитирует Рианчо Metaratings.
Деян Станкович стал главным тренером московского "Спартака" летом 2024 года. Под руководством сербского специалиста красно-белые заняли 4 место в турнирной таблице российского чемпионата по итогам сезона-2024/2025. Ранее Станкович был главным тренером сербской "Црвены Звезды" и венгерского "Ференцвароша".
После 6 сыгранных туров красно-белые занимают 8 место в турнирной таблице российского чемпионата с 8 набранными очками в своем активе.
Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо высказался о работе Деяна Станковича на посту главного тренера красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"