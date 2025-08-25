"Мы верим в Деяна Станковича. Нам нравится с ним работать", - цитирует Солари ТАСС.
Деян Станкович стал главным тренером московского "Спартака" летом 2024 года. Под руководством сербского специалиста красно-белые заняли 4 место в турнирной таблице российского чемпионата по итогам сезона-2024/2025. Ранее Станкович был главным тренером сербской "Црвены Звезды" и венгерского "Ференцвароша".
После 6 сыгранных туров красно-белые занимают 8 место в турнирной таблице российского чемпионата с 8 набранными очками в своем активе.
Футболист "Спартака" высказался о работе с Деяном Станковичем
Полузащитник "Спартака" Пабло Солари высказался о работе с Деяном Станковичем.
Фото: ФК "Спартак"