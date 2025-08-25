Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
17:00
Волга УлНе начат
Ротор
19:30
ТорпедоНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
22:00
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Севилья
22:30
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
19:30
ВеронаНе начат
Интер
21:45
ТориноНе начат

"Пускай купит "Акрон" и занимается трансферами". Губерниев - о словах Дзюбы

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Артема Дзюбы о составе "Акрона".
Фото: ФК "Акрон"
"С одной стороны, Дзюба — максималист. С другой стороны, может, в клубе нет денег или есть еще причины. Это не его дело. Пускай купит "Акрон" и занимается трансферами, будет играющий владелец. Еще и вместе с холдингом и всеми активами", - цитирует Губерниева "Матч ТВ".

Вчера, 24 августа, тольяттинский "Акрон" на выезде уступил ЦСКА в матче 6 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:3. После матча нападающий тольяттинцев Артем Дзюба обратился к руководству клуба с просьбой усилить состав - форвард заявил, что у "Акрона" один из самых слабых составов в РПЛ.

После 6 сыгранных туров команда Заурбека Тедеева располагается на 12 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 6 набранными очками в своем активе. Напомним, что сезон-2024/2025 стал первым для тольяттинского клуба в РПЛ.

