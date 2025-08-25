Матчи Скрыть

Полузащитник "Ростова" высказался о результатах команды на старте сезона

Полузащитник "Ростова" Алексей Миронов поделился мнением о старте команды в новом сезоне.
Фото: ФК "Ростов"
"Ужасно начали сезон, но сейчас нам нечего терять. Думаю, многие видят, что у нас хорошая команда. Это мы доказали и в матче с "Локомотивом", проявив характер", - сказал Миронов в интервью Odds.ru.

После шести туров "Ростов" занимает 14 строчку в турнирной таблице чемпионата России с четырьмя очками. Также команда Альбы проиграла две кубковые встречи - "Спартаку" (0:2) и "Пари НН" (0:1).

В прошедшем сезоне ростовчане были финалистами Кубка России, где уступили ЦСКА (0:0, 3:4 по пенальти).

Алексей Миронов провёл за "Ростов" в этом розыгрыше РПЛ шесть матчей и не отметился результативными действиями.

Следующий "южане" проведут в Кубке России дома против махачкалинского "Динамо". Игра пройдёт в среду, 27 августа.

