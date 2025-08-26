Матчи Скрыть

"Локомотив" арендует полузащитника "Спартака" - источник

Московский "Локомотив" арендует футболиста у столичного "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, московский "Локомотив" согласовывает со "Спартаком" последние детали аренды полузащитника Данила Пруцева. "Железнодорожники" возьмут на себя всю заработную плату футболиста - у клуба не будет опции выкупа игрока.

В текущем сезоне Данил Пруцев провел за столичный "Спартак" во всех турнирах 3 матча и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 4 миллиона евро, контракт полузащитника с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.

После 6 сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 14 набранными очками. Подопечные Деяна Станковича занимают 8 место с 8 баллами в своем активе.

Источник: "Чемпионат".

