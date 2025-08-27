Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
0 - 0 (П 5 - 4) 0 054
ДинамоЗавершен
Сочи
18:30
КраснодарНе начат
Балтика
20:45
ЦСКАНе начат
Ростов
20:45
Динамо МхНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
22:00
БетисНе начат

Гендиректор ЦСКА назвал причину ухода Койта

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался об уходе Секу Койта.
Фото: "Чемпионат"
- Уход Секу Койта связан с его личным желанием. Мы поговорили с Фабио, он поддержал инициативу футболиста. В итоге, на выгодных для ЦСКА условиях мы расстались с Койта, - сказал Бабаев Sport24.

Напомним, Секу Койта перешел в турецкий "Генчлербирлиги" из ЦСКА на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.

Койта выступал за ЦСКА с лета 2024 года. В составе "армейцев" малийский нападающий принял участие в 45 матчах во всех турнирах, забив 5 мячей и отдав 4 голевые передачи.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится