- Уход Секу Койта связан с его личным желанием. Мы поговорили с Фабио, он поддержал инициативу футболиста. В итоге, на выгодных для ЦСКА условиях мы расстались с Койта, - сказал Бабаев Sport24.
Напомним, Секу Койта перешел в турецкий "Генчлербирлиги" из ЦСКА на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.
Койта выступал за ЦСКА с лета 2024 года. В составе "армейцев" малийский нападающий принял участие в 45 матчах во всех турнирах, забив 5 мячей и отдав 4 голевые передачи.
Гендиректор ЦСКА назвал причину ухода Койта
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался об уходе Секу Койта.
Фото: "Чемпионат"