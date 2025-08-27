Матчи Скрыть

"Оренбург" подпишет полузащитника "Черноморца" - источник

Павел Горелов близок к переходу в клуб РПЛ.
Фото: ФК "Черноморец"
По данным источника, "Оренбург" пополнит состав игроком "Черноморца" Павлом Гореловым.

Горелов - воспитанник "Ростова". За "Черноморец" 22-летний опорный полузащитник выступает с января этого года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 800 тысяч евро.

В текущем сезоне хавбек принял участие в 6 матчах за новороссийскую команду, провел на поле 228 минут и не отличился голевыми действиями.

Источник: "Чемпионат"

