"Оренбург" подпишет полузащитника "Черноморца" - источник

По данным источника, "Оренбург" пополнит состав игроком "Черноморца" Павлом Гореловым.
Горелов - воспитанник "Ростова". За "Черноморец" 22-летний опорный полузащитник выступает с января этого года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 800 тысяч евро.
В текущем сезоне хавбек принял участие в 6 матчах за новороссийскую команду, провел на поле 228 минут и не отличился голевыми действиями.
