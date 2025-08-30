Радимов объяснил отсутствие Умярова в сборной России

«Вопрос дискуссионный. Думаю, что выбор тут — целиком на вкус Карпина. Состав центральных полузащитников в сборной России впечатляет. Кисляк, пожалуй, лучший игрок страны на этой позиции. С ним все ясно. С остальными конкурентами Умяров вполне может и должен соперничать, но перебор игроков в сборной тоже не нужен. Если вызвать всех, как они будут играть? По 10 минут за матч?
Кроме того, в тренировочном процессе Карпину будет очень важно посмотреть, как молодые футболисты, такие как Кисляк или тот же Батраков, сыграют против Головина и других легионеров. Больше ему негде это оценить, ведь еврокубков у нас сейчас нет», — отметил Радимов «Матч ТВ».
Сборная России проведет два товарищеских поединка — против Иордании (4 сентября, Москва, стадион «Спартак») и Катара (7 сентября, Эр-Райян). Умяров значился в расширенной заявке, но в итоговую обойму игроков не вошел.
Ранее Умяров выступал только за молодежную сборную России U-21, проведя 19 матчей, в которых забил 1 гол.
Наиль выступает за «Спартак» с января 2019 года, перейдя из «Чертаново» за 300 тысяч евро. С тех пор он провёл 171 матч, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи. Его контракт с «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2029 года.
По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 25-летнего полузащитника составляет 4 миллиона евро.
Экс-игрок сборной России Владислав Радимов высказался о том, почему полузащитник «Спартака» Наиль Умяров не попал в окончательный список национальной команды на сентябрьские матчи.
Фото: ФК "Спартак"