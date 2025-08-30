Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
14:00
РубинНе начат
Зенит
16:15
Нижний НовгородНе начат
Спартак
18:30
СочиНе начат
Ростов
20:45
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
КАМАЗ1 тайм
Енисей
13:30
СоколНе начат
Волга Ул
16:00
Арсенал ТулаНе начат
Уфа
16:00
ЧайкаНе начат
Шинник
17:00
ЧерноморецНе начат
Ротор
18:00
Спартак КостромаНе начат
Нефтехимик
18:00
ЧелябинскНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челси
14:30
ФулхэмНе начат
Манчестер Юнайтед
17:00
БернлиНе начат
Тоттенхэм
17:00
БорнмутНе начат
Вулверхэмптон
17:00
ЭвертонНе начат
Сандерленд
17:00
БрентфордНе начат
Лидс
19:30
НьюкаслНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
18:00
АтлетикоНе начат
Овьедо
20:00
Реал СосьедадНе начат
Жирона
20:30
СевильяНе начат
Реал Мадрид
22:30
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
19:30
АталантаНе начат
Болонья
19:30
КомоНе начат
Наполи
21:45
КальяриНе начат
Пиза
21:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
РБ Лейпциг
16:30
ХайденхаймНе начат
Вердер
16:30
БайерНе начат
Хоффенхайм
16:30
АйнтрахтНе начат
Штутгарт
16:30
Боруссия МНе начат
Аугсбург
19:30
БаварияНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лорьян
18:00
ЛилльНе начат
Нант
20:00
ОсерНе начат
Тулуза
22:05
ПСЖНе начат

Радимов объяснил отсутствие Умярова в сборной России

Экс-игрок сборной России Владислав Радимов высказался о том, почему полузащитник «Спартака» Наиль Умяров не попал в окончательный список национальной команды на сентябрьские матчи.
Фото: ФК "Спартак"
«Вопрос дискуссионный. Думаю, что выбор тут — целиком на вкус Карпина. Состав центральных полузащитников в сборной России впечатляет. Кисляк, пожалуй, лучший игрок страны на этой позиции. С ним все ясно. С остальными конкурентами Умяров вполне может и должен соперничать, но перебор игроков в сборной тоже не нужен. Если вызвать всех, как они будут играть? По 10 минут за матч?

Кроме того, в тренировочном процессе Карпину будет очень важно посмотреть, как молодые футболисты, такие как Кисляк или тот же Батраков, сыграют против Головина и других легионеров. Больше ему негде это оценить, ведь еврокубков у нас сейчас нет», — отметил Радимов «Матч ТВ».

Сборная России проведет два товарищеских поединка — против Иордании (4 сентября, Москва, стадион «Спартак») и Катара (7 сентября, Эр-Райян). Умяров значился в расширенной заявке, но в итоговую обойму игроков не вошел.

Ранее Умяров выступал только за молодежную сборную России U-21, проведя 19 матчей, в которых забил 1 гол.

Наиль выступает за «Спартак» с января 2019 года, перейдя из «Чертаново» за 300 тысяч евро. С тех пор он провёл 171 матч, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи. Его контракт с «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2029 года.

По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 25-летнего полузащитника составляет 4 миллиона евро.

