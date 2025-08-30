Ротенберг — о возможном потолке зарплат в РПЛ: всегда поддерживаю решения Минспорта

«Когда я вижу наших ребят на поле, например, Максима Глушенкова, мне приятно. Я рад, что наши футболисты забивают. В любом случае, эти вопросы будут решать РФС, РПЛ и Министерство спорта, но я всегда поддерживаю решения Минспорта», – заявил Ротенберг Metaratings.
Ранее министр спорта Михаил Дегтярёв заявил о возможном ограничении зарплат в РПЛ с сезона-2026/27.
По данным журналиста Карпова, инициатива направлена на повышение финансовой устойчивости клубов в условиях экономических ограничений и выравнивание их возможностей. Предполагается, что лимит может быть введен уже летом 2026 года.
Фото: ХК СКА