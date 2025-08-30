Агент Миранчука рассказал, кто повлиял на переход игрока в "Динамо"

- Стал ли Карпин главным фактором для Антона? Думаю, да. Именно это и стало решающим фактором для него. Карпин высоко оценивает Антона, поэтому для него было важным пойти к такому тренеру, - сказал Кузьмичев "РБ Спорт".
Антон Миранчук перешел в московское "Динамо" из швейцарского "Сьона" 23 августа 2025 года. Сумма трансфера составила 1,7 миллионов евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года с опцией продления еще на сезон.
Антон Миранчук принял участие в двух матчах за новую команду, однако результативными действиями не отметился.
Агент полузащитника "Динамо" Антона Миранчука Владимир Кузьмичев заявил, что главный тренер бело-голубых Валерий Карпин повлиял на переход игрока в московский клуб.
Фото: "Чемпионат"