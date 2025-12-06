Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
14:00
РубинНе начат
Спартак
16:45
ДинамоНе начат
Зенит
19:30
АкронНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
15:30
АрсеналНе начат
Эвертон
18:00
Ноттингем ФорестНе начат
Борнмут
18:00
ЧелсиНе начат
Ньюкасл
18:00
БернлиНе начат
Манчестер Сити
18:00
СандерлендНе начат
Тоттенхэм
18:00
БрентфордНе начат
Лидс
20:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
16:00
ХетафеНе начат
Алавес
18:15
Реал СосьедадНе начат
Бетис
20:30
БарселонаНе начат
Атлетик
23:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
17:00
ФиорентинаНе начат
Интер
20:00
КомоНе начат
Верона
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
17:30
ФрайбургНе начат
Вольфсбург
17:30
УнионНе начат
Аугсбург
17:30
БайерНе начат
Штутгарт
17:30
БаварияНе начат
Кельн
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
РБ Лейпциг
20:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нант
19:00
ЛансНе начат
Тулуза
21:00
СтрасбургНе начат
ПСЖ
23:05
РеннНе начат

"Акрон" прилетел в Санкт-Петербург после многочасовой задержки

Пресс-служба "Акрона" опубликовала фотографии из аэропорта Пулково, сообщив, что футболисты прилетели на матч с "Зенитом".
Фото: ФК "Акрон"
"Эти фотографии мы могли бы загрузить на 4 часа раньше", – говорится в сообщении пресс-службы "Акрона".

Ранее в СМИ появилась информация, что игроки тольяттинской команды не смогли вовремя вылететь в Санкт-Петербург из-за логистических трудностей. Сообщалось, что чартер "Акрона", назначенный в Санкт-Петербург, был перенаправлен в Тюмень из-за задержки другого рейса.

Встреча "Зенита" с "Акроном" состоится на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге в субботу, 6 декабря. Начало матча 18-го тура чемпионата России – в 19:30 по московскому времени. Сине-бело-голубые на данный момент занимают третье место в турнирной таблице РПЛ с 36 очками, отставая от лидирующего "Краснодара" на одно очко. "Акрон" набрал 21 очко и на данный момент идет девятым.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится