"Акрон" прилетел в Санкт-Петербург после многочасовой задержки

"Эти фотографии мы могли бы загрузить на 4 часа раньше", – говорится в сообщении пресс-службы "Акрона".
Ранее в СМИ появилась информация, что игроки тольяттинской команды не смогли вовремя вылететь в Санкт-Петербург из-за логистических трудностей. Сообщалось, что чартер "Акрона", назначенный в Санкт-Петербург, был перенаправлен в Тюмень из-за задержки другого рейса.
Встреча "Зенита" с "Акроном" состоится на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге в субботу, 6 декабря. Начало матча 18-го тура чемпионата России – в 19:30 по московскому времени. Сине-бело-голубые на данный момент занимают третье место в турнирной таблице РПЛ с 36 очками, отставая от лидирующего "Краснодара" на одно очко. "Акрон" набрал 21 очко и на данный момент идет девятым.