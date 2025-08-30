- Победа "Спартака" в чемпионате уже под большим вопросом. Отрыв семь очков достаточно большой, и эти две победы ничего не исправляют. "Спартаку" точно будет трудно на что-то претендовать, - сказал Червиченко "РБ Спорт".
На данный момент команда Деяна Станковича располагается на восьмом месте в таблице чемпионата Российской премьер-Лиги, имея в своем активе 8 набранных очков в шести сыгранных матчах. Сегодня, 30 августа, красно-белые примут на своем поле "Сочи".
Червиченко оценил шансы "Спартака" на чемпионство в РПЛ
